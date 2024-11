Secoloditalia.it - L’addio di Biden: accettiamo la volontà popolare, non puoi amare il Paese solo quando vinci

Leggi l'articolo completo su Secoloditalia.it

«Dietro di noi lasciamo l’economia più forte del mondo.So che alcune persone ancora soffrono, ma le cose stanno cambiando rapidamente. Insieme abbiamo cambiato in meglio l’America»: quello dialla Casa Bianca è un addio che mescola orgoglio e rimpianto, rivendicazione ma anche riconoscimento della sconfitta. Perfino con l’onore della armi auto-attribuito a se stesso, al suo staff, e a Kamala Harris che l’ha rimpiazzato in corsa non riuscendo ad arrivare al traguardo che i dem si erano prefissati.Trump presidente,di«Le battute d’arresto sono inevitabili, ma arrendersi è imperdonabile. Tutti noi cadiamo, ma il nostro carattere si misura, come direbbe mio padre, con la rapidità con cui ci rialziamo», dichiara il presidente degli Stati Uniti, Joe, rivolgendosi alla base del partito democratico dopo la vittoria di Donald Trump.