Linkiesta.it - La ricostruzione dei kibbutz israeliani a più di un anno dal massacro

Leggi l'articolo completo su Linkiesta.it

Da mesi in Israele si discute delladei. Mentre le comunità di confine dissotterrano i propri morti dalle tombe temporanee, per poi seppellirli di nuovo con un degno funerale nei loro cimiteri – a distanza di une un mese non sono più zone militari chiuse –, diventa imperativo affrontare il tema delle macerie: che fare delle case bruciate e sventrate, delle ceneri, dei buchi di granata e di proiettile? Il lutto rimane, congelato sotto il sole. «Dal 7 ottobre dell’scorso viviamo un unico lungo giorno. Sembra che tutto sia successo ieri», racconta Ido Felus, delKfar Aza.La necessità di lavarsi gli occhi dalle immagini di cenere e sangue e di ricominciare a vivere, anche solo per rendere omaggio a chi non ce l’ha fatta, si scontra con la tendenza umana a trasformare le proprie emozioni in un monumento duraturo.