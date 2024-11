Gaeta.it - La figlia transgender di Elon Musk critica gli Stati Uniti e annuncia il desiderio di lasciare il paese

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Vivian Jenna Wilson, la ventenne nonchédel noto imprenditore, ha reso pubblica la sua intenzione digliin seguito al ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Con una serie di post sui social media, Wilson ha espresso il suo pensiero riguardo al futuro politico e sociale del, evidenziando come la sua visione per il domani non si coniughi con quella proposta dal tycoon. Le sue dichiarazioni hanno scatenato una vasta gamma di reazioni, data la notorietà della sua famiglia e le forti posizioni diriguardo a questioni controverse.L’espressione di disagioNel post condiviso su Threads, Wilson ha affermato: “Lo pensavo da tempo, ma ieri ne ho avuto la conferma. Non vedo il mio futuro negli