La crescente popolarità delle caffetterie nel mondo | dalla tradizione italiana alle catene globali

Facebook WhatsAppTwitter Il fenomenosta vivendo un rinnovato fermento, con una proliferazione diche arricchiscono l’offerta di bar e locali di ristoro in tutto il, portando anche l’Italia a rivestire un ruolo significativo in questo panorama. Con l’avanzare della cultura del caffè, l’Italia, nota per il suo espresso di alta qualità, si inserisce di diritto nel mercato internazionale. Questo articolo esplora le principalidi, con un focus su quelle di originee le loro strategie di espansione.Costa Coffee: un marchio con radici italianeUnaprincipalidiper eccellenza è Costa Coffee, fondata nel 1971 a Londra dai fratelli Sergio e Bruno Costa, entrambi italiani. Con più di 3.400 locali nel 2022, è seconda solo a Starbucks e ha ottenuto una significativa espansione a livello internazionale dopo l’acquisizione da parte di Coca-Cola nel 2019, che ha permesso di potenziare la sua presenza in oltre 41 Paesi.