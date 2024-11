Sport.quotidiano.net - Inter-Arsenal 1-0. Calhanoglu di rigore

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Milano, 6 novembre 2024 – L’sale nel gruppone delle squadre al secondo posto della Champions League 2024/2025. La vittoria sull’è di fondamentale importanza nel prosieguo della massima competizione continentale con l’obiettivo di raggiungere i primi otto posti e gli ottavi di finale diretti. Buonanel primo tempo, arrembante all’inizio e attenta dopo, con il gol decisivo che arriva grazie asual tramonto della prima frazione, poi nella ripresa è stato tempo di serrare le fila e resistere a baricentro basso per un altro clean sheets. Pocodavanti se non palloni alti dentro l'area a sperare qualcosa.a quota 10 a soli due punti dalla vetta. DecideInzaghi lancia a sorpresa Lautaro e Taremi davanti, coppia inedita, in mezzo tornama è confermato Zielinski mezzala.