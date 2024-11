Quotidiano.net - Il “Viaggio“ di Ghirri. L’Italia in fotografia quarant’anni dopo

Davide Rondoniin Italia non e? solo un episodio importante della vita dellacontemporanea. Se fosse cosi, ogni volta che lo si ricorda se ne appannerebbe la forza e lo splendore. Invece, il lavoro che vide impegnati alcuni dei migliori artisti fotografi italiani (più uno scrittore) indica nei suoi elementi fondamentali un metodo. Ovvero una strada. Se lasi allontana troppo da questa strada diviene sociologia o intrattenimento o, peggio, arredo “chic“. La scommessa delnon fu priva di un pizzico di ironia, del resto quegli artisti erano amici che anche si divertivano usando un titolo che riprendeva la tradizione dei Grand Tour, altisonante topos culturale, ma per cosi? dire per sguardo interno, da italiani innella loro madrepatria. Gli elementi essenziali, metodologici, di quel lavoro che restano di primaria importanza sono tre.