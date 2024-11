Ginger al Tiber | il nuovo locale di Roma apre le sue porte con un evento incredibile

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 7 novembre 2024 – Una nuova stella nel panorama della nightlifena sta per brillare:al, ilche promette di diventare il punto di riferimento per gli amanti della buona cucina, dei cocktail raffinati e del divertimento senza fine. La serata di apertura è fissata per venerdì 8 novembre e si preannuncia unimperdibile per chiunque voglia scoprire una location unica, immersa nel verde e nel cuore di, a pochi passi dal fiume Tevere.L’di apertura avrà inizio alle 18:30 e si protrarrà fino a 02:00, con ingresso gratuito e senza necessità di prenotazione. “Non serve prenotazione, vieni a trovarci!” – è l’invito rivolto a tutti coloro che vogliono partecipare alla serata inaugurale.Per gli ospiti, un’offerta imperdibile: un aperitivo con 1 drink + buffet no stop a soli 15€.