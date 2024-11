Europa nel panico

Leggi l'articolo completo su Lanotiziagiornale.it

Penso che la vittoria di Trump avrà conseguenze in. Trump è un personaggio pericoloso, ma è stata la vittoria della gente comune contro i poteri forti.Maura Vaudettivia emailGentile lettrice, che dietro i dem in America ci sia un agglomerato di poteri forti è chiaro dal fatto che tutti i giornali e le tv (unica eccezione Fox News) appoggiavano il vuoto ologramma Kamala Harris e prima di lei il vuoto Biden. Quanto ai riverberi in, ci può giurare: arriva uno tsunami. Tutti gli europei, tranne Orbàn e Fico, avevano puntato sui dem e si erano stupidamente sbilanciati nel paradigma ucraino, che ora Trump vuole capovolgere. Vedremo se l’establishment, o Deep state come si dice oggi, glielo consentirà: si sa che un Presidente Usa può realizzare meno del 50% delle sue volontà. Comunque gli inani nani europei tremano, a ragione.