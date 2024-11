Cosa ha fatto Tommaso Maica piange in confessionale la ‘vacanza’ del concorrente del Grande Fratello finisce male

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Lunedìè volato dalal Gran Hermano, la versione spagnola del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo aver parlato della vicinanza dell’idraulico con Mariavittoria, il conduttore ha ordinato alle due ballerine appena entrate in casa di portare via ile di spedirlo in Spagna da, laspagnola che la scorsa settimana era stata in Italia (mentre Lorenzo e Shaila si trovano al Gran Hermano).Durante la permanenza al, sembrava che trafosse nata una forte complicità e proprio per questo motivo, e a seguito dell’interesse nato tra lui e Mariavittoria, ilè stato spedito in Spagna.è arrivata un paio di settimane fa da un breve viaggio di scambio alraccontando ai suoi compagni di classe quanto fosse innamorata di