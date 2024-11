Bergamonews.it - Concerto straordinario per organo ed archi chiude il Festival Organistico Internazionale “Città di Bergamo”

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

. Dopo il grande successo in occasione di ‘-Brescia, Capitale Italiana della Cultura’, anche quest’anno ildi” organizza undi chiusura pered.Venerdì 8 novembre, alle 21, nella Chiesa di San Pancrazio inAlta suoneranno grandi specialisti nella cosiddetta ‘esecuzione informata’ della musica barocca: l’organista Roberto Loreggian, allievo di Ton Koopman, e l’ensemble L’Arte dell’Arco, che accoglie tra le sue fila, oltre al fondatore Federico Guglielmo fra i più acclamati violinisti della sua generazione, musicisti del calibro di Francesco Galligioni, Glauco Bertagnin, Mario Paladin e Paolo Zuccheri. In programma due concerti pere orchestra di Georg Friedrich Haendel, due concerti conobbligato di Antonio Vivaldi e rare composizioni di autori veneziani meno conosciuti come Diogenio Bigaglia e Domenico Gallo.