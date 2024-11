Clima | il 2024 supererà la soglia critica dei +15 gradi I dati drammatici di Copernicus

Quotidiano.net - Clima: il 2024 supererà la soglia critica dei +1,5 gradi. I dati drammatici di Copernicus

Roma, 7 novembre– Gli scienziati si aspettavano il superamento dellaattorno al 2035, recentemente avevano parato del 2030 e di superamenti per alcuni mesi anche prima di allora. Ma nessun si aspettava che ladegli uno e mezzodi riscaldamento rispetto all’epoca preindustriale fosse superata nel. E invece, complice il fenomeno del “Nino” nel Pacifico, la corrente che periodicamente riscalda il pianeta, è successo già nel. Questo ha implicazioni globali ma particolarmente rilevanti per le zone più sensibili al cambiamenotico come le zone artiche e il mediterraneo. In particolare il riscaldamento del mare Mediterraneo rischia di aumentare l’intensità degli eventi meteo estremi come quelli visti recentemente in Emilia Romagna e a Valencia e accelerare il trend di scioglimento dei ghiacciai che tanta rilevanza ha per il ciclo idrologico.