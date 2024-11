Ilfattoquotidiano.it - “Chi avrebbe immaginato che mentire sulla salute cognitiva di Biden per due anni e rifiutarsi di fare una convention aperta non sarebbe stato vincente?”: le star si sfogano sui social, da Jamie Lee Curtis ad Adam McKay

Tanti endorsement per Kamala Harris da parte delle più note e apprezzate celebrità: a quanto pare, appelli non così forte da spingere i fan al voto. E ora, a poche ore dall’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, ecco che alcunesisui, insoddisfatti del risultato.L’attrice Christina Applegate, exdella serie “Samantha chi?“, ha scritto: “Perché? Datemi le vostre ragioni! Mia figlia sta singhiozzando perché i suoi diritti di donna potrebbero essere portati via. Perché?”. Applegate ha poi aggiunto su X: “Per favore, non seguitemi se avete votato contro i diritti delle donne, contro i diritti dei disabili. Sì, proprio così. Non seguitemi perché quello che avete fatto è irreale. Non voglio seguaci così”.Leeha dichiarato su Instagram che la vittoria di Trump “significa un sicuro ritorno a un’epoca più restrittiva, che alcuni temono draconiana.