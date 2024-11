Iltempo.it - C'è chi aveva previsto la vittoria di Trump alle elezioni negli Usa

C'è chitutto: un'analisi di SocialData, condotta su circa 1 miliardo di citazioni e più di 6 miliardi di interazioni online sui social media nei quattro mesi trascorsi dalla candidatura di Kamala Harris fino al giorno prima del voto,assegnato una largaa Donald. Una “red wave”, insomma, con il candidato repubblicano ampiamente favorito "online". In questo caso i social media hanno rispecchiato fedelmente la realtà con il candidato repubblicano che, anche osservando semplicemente le metriche di base, come il numero di citazioni sul web e su X, le interazioni generate e la visibilità dei messaggi, ha ottenuto risultati doppi rispetto alla rivale democratica. "Sappiamo bene quanto il peso della percezione dell'opinione altrui può influenzare significativamente il comportamento di voto, in particolare tra gli indecisi e possiamo quindi dire che la capacità dei social di fungere da riflettori sulle preferenze dell'elettorato ha giocato un ruolo cruciale anche in queste" queste le parole con cui Luca Ferlaino, esperto di marketing, digital e data analytics e fondatore di SocialData ha commentato gli esiti della ricerca.