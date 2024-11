Justcalcio.com - CdS – anche per Ederson c’è un’asta di mercato

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-06 18:08:51 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere:È un momento magico per l’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman. Autore di una doppietta contro il Napoli, e tra i candidati dell’ultimo pallone d’Oro, il goleador nigeriano è sempre più determinante con la maglia nerazzurra: infatti sono già sette i gol a cui si aggiungono i 5 assist stagionali. Eppure, l’ultima estate non è stata tranquilla. Dopo le sirene del Psg e le ricche offerte della Premier, c’è stato un momento di tensione tra la società nerazzurra e il giocatore, rimasto fuori per alcune giornate e tornato in campo dal 1? solo al quarto turno contro la Fiorentina. Un rientro con il botto, si direbbe: perché Lookman lo scorso 15 settembre ha firmato una grande giocata per il gol di Retegui e, soprattutto, ha segnato il gol del definitivo 3-2.