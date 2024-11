Iodonna.it - Camicetta di seta arricciata e gonna ricamata, il tutto in toni chiarissimi

L’autunno giordano è ben diverso da quello delle nostre latitudini. Una fortuna per Rania di Giordania, che può continuare a sfoggiare abiti alla moda abbinando freschezza ed eleganza. La sovrana 54enne, sempre impeccabile, ha scelto un abbigliamento daichiari per visitare il Queen Rania Al Abdullah Community Empowerment Center (Qrcec) ad Aqaba, che offre una serie di programmi a bambini, giovani, donne e genitori, in collaborazione con comunità e istituzioni locali, incentrati su attività di arteterapia, sport, agricoltura ed edutainment. Rania di Giordania best look guarda le foto Look movimentato per Rania di GiordaniaRania ha indossato unainfirmata Giambattista Valli, caratterizzata da uno scollo a giro e maniche lunghe fino al gomito.