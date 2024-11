Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Milan: idea Canestrelli per il futuro della difesa?

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Non era uno dei nomi al centro deldel, ma nelle ultime ore sono improvvisamente salite le sue quotazioni. Stiamo parlando di Simone, centrale del Pisa che in questo avvio di stagione in Serie B ha fatto innamorare di sé sia i tifosi nerazzurri che gli scout di tante big italiane alla ricerca di un talento di prospettiva su cui fondare la propriadel. Una di queste big, secondo il quotidiano ‘La Nazione’, sarebbe proprio il Diavolo, che avrebbe già avuto i primi contatti con l’entourage del giocatore per riuscire a regalare a Paulo Fonseca già a gennaio un’alternativa concreta a Tomori, Thiaw e Pavlovi?, apparsi sottotono in questo avvio di stagione.: affare a basso costo, ma occhio alle altre pretendentiSecondo quanto riportato dal quotidiano fiorentino, il centrale classe 2000 sarebbe un osservato speciale anche in casa Bologna, dove si cerca un sostituto di Casale, deludente finora.