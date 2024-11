Ilfattoquotidiano.it - Beko gela l’Italia dopo l’acquisto di Whirlpool: “Tre stabilimenti in perdita, valutiamo la chiusura”. A rischio oltre 1000 posti di lavoro

Il settore freddo e lavaggio sono insistematica e quindi la “presenza” andrà “ulteriormente valutata” per “evitare altre perdite di cassa”. In altri termini: si valuta un ridimensionamento o ladi treitaliani.Europe – controllata dalla turca Arçelik –il governoaver acquisito le attività diin Italia e mette aalmenoditra i 4.400 dipendenti nel nostro Paese, esclusi gli interinali. In discussione ci sono in particolare glidi Cassinetta di Briandronno, Siena e Comunanza. Anche se i turchi hanno chiarito la loro “volontà di collaborare” con l’esecutivo e i sindacati per “allinearsi sui prossimi passi”.Le chiusure e i punti interrogativiL’allusione alle chiusure è tuttavia chiarissima dalla presentazione del piano industriale durante l’incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy con il ministro Adolfo Urso.