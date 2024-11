Anticipazionitv.it - Amici news, Nicholas Borgogni sul palco internazionale con Laura Pausini: “Mondo, sii gentile con me. Per favore, grazie!”

, apprezzato ex concorrente della ventitreesima edizione didi Maria De Filippi, sta vivendo un momento di grande soddisfazione professionale. Dopo il suo percorso nel talent, in cui è passato dalla squadra di RaiTodaro a quella di Emanuel Lo durante il Serale, e nonostante le critiche di Alessandra Celentano, il ballerino ha saputo conquistare il pubblico. La sua eliminazione prematura aveva suscitato non poche polemiche tra i fan, che la ritenevano ingiusta. Ora, però,ha annunciato la sua partecipazione al corpo di ballo del tour di, un’importante svolta per la sua carriera artistica. Scopriamo come ha raggiunto questo prestigioso traguardo.: la critica di Alessandra Celentano e il supporto del pubblicoDurante il suo percorso adha dovuto affrontare l’ostilità di Alessandra Celentano.