Zonawrestling.net - WWE Crown Jewel 2024 – Review

Premessa doverosa: i PLE in Arabia mi lasciano sempre addosso un senso di appiccicaticcio, di inquietudine, di impoverimento che non posso fare a meno di provare. Senza entrare in considerazioni di tipo geopolitico (che pur mi appassionano molto) in relazione all’atteggiamento che alcuni paesi hanno verso le passioni occidentali, l’approccio del comprare ciò che è stato costruito nel corso di anni con la pretesa non solo di comprenderlo, ma addirittura di “elevarlo”, mi irrita rovinandomi in parte qualsiasi tipologia di esperienza di intrattenimento. Ciò posto, unasu un sito che tratta di una cosa leggera come il wrestling non dovrebbe mai essere viziata da una eccessiva negatività aprioristica ed appesantita da considerazioni tanto trasbordanti quanto superflue, dunque cercherò di essere il più oggettivo possibile, rispettando lo spazio concessomi da ZW ed il tempo che vorrete così gentilmente prestarmi per questa lettura.