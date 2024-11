Thesocialpost.it - Voghera, l’ex assessore leghista Adriatici sparò per uccidere un senza fissa dimora. La giudice: “Va processato per omicidio volontario”

alla Sicurezza, Adriano, saràperin merito alla morte di Youns El Boussetaoui, untetto marocchino ucciso in piazza Meardi ala sera del 20 luglio 2021. Ladi Pavia, Valentina Nevoso, ha deciso di rimettere gli atti alla Procura, sostenendo che l’accusa di “eccesso colposo di legittima difesa” non sia adeguata. La nuova accusa si basa su “gravi, precisi e concordanti indizi dia carico di, quantomeno col dolo eventuale”. Anche il vicepremier Matteo Salvini aveva commentato la vicenda dichiarando: “Aspettiamo a condannare. La difesa, se così fosse, è sempre legittima”.Leggi anche: Elezioni Usa, la gaffe in diretta durante la maratona Mentana: “Con la Casellati nera ci saremmo annoiati” La lettera dell’ordinanza Durante la lettura dell’ordinanza, laNevoso ha sottolineato che“ha accettato l’evento nefasto”, ovvero la possibilità della morte di El Boussetaoui.