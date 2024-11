Bergamonews.it - Visita al cantiere della nuova “Casa minori e famiglia” di Fondazione Angelo Custode

Bergamo. Unche si svela mostrando tutta l’attenzione per i bambini con gravi patologie croniche. Martedì 5 novembre una delegazione guidata daComunità Bergamasca e dal membroCommissione Beneficenza diCariplo per Bergamo Gianpietro Benigni hato il” promossa daonlus, di proprietàDiocesi di Bergamo. Lastruttura sorgerà in via Morelli 6, nell’area dell’ex Balzer. I lavori sono sostenuti per 2,2 milioni di euro – su un totale di circa 11 milioni – dal Bando Emblematici Maggiori 2021 diCariplo (1,6 milioni di euro) e da Regione Lombardia (600 mila euro). Presenti il presidente e il direttore generale dionlus Monsignor Vittorio Nozza e Giuseppe Giovanelli, Osvaldo Ranica presidenteComunità Bergamasca, Gianpietro Benigni membroCommissione Centrale BeneficenzaCariplo per Bergamo e Pasquale Gandolfi presidenteProvincia di Bergamo.