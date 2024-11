Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 06-11-2024 ore 20:10

Leggi tutto su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Donald Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti già prima che la CNN ufficializzato il nome del nuovo inquilino della Casa Bianca quando è risultato sembrava ormai certe foto news rompendo gli indugi per prima ma è tornato 46esimo presidente il Tycoon si è autoproclamato vincitore una lunga cavalcata che lo ha portato a conquistare tutto grandi elettori Camera Senato un bottino completo a dispetto dei sondaggi che davano il testa a testa negli Stati chiave lo spoglio dei voti ancora in corso e non in tutti gli stati è stato dichiarato un vincitore proprio torna alla Casa Bianca dopo la vittoria del 2016 dopo avere perso lo scontro con il pratico Dubai Nel 2020 il daikon ha confermato i successi degli Stati Ovi Ma negli Swing States che la sua campagna elettorale aggressiva ha fatto particolarmente Brescia America Dunque volta pagina dopo il quadrilione biden un risultato che elon musk il suo amico è il patron della Tesla apriva che ero già a metà notte ora italiana tanto che aveva scritto su X Game set and match per lui ha avuto subito parole di elogio Ora Max che si prepara a diventare un potente consigliare politiche d’affari del neopresidente tace la candidata dem kamala Harris Panerai una mattinata ora americana Mentre il mondo politica si congratula con Trump per la rielezione stanotte abbiamo fatto la storia Il motivo è semplicemente che abbiamo superato ostacoli che nessuno pensava possibile devono a chiaro che abbiamo realizzato la cosa politica più credibile le parole di Trump dal parco della convention Center di Palm Beach circondato dalla famiglia al completo con lui Milani a tutti i figli includeva anche il marito già le tue scene ogni singolo giorno Combatterò per voi con ogni singolo respiro del mio corpo Questo te l’ha L’età dell’oro in America ci permetterà di rendere di nuovo grande sul palco poi dà spazio anche al suo vice James e quanti si sono spesi per il suo Trionfo come Dana White della you ft la competizione più celebre delle arti marziali miste non avrò pace finché non avremo mantenuto la promessa di un’america Forte sicura e prospera e ancora noi torneremo ad essere un paese Specie se vogliamo e possiamo tornare ad essere migliori Dobbiamo chiudere i nostri confini vogliamo che entrino persone Sono legalmente ricordo che ti sei un presidente statunitense in pectore non cita mai la sua Rivale Democratica kamala Harris rimasta per altro in silenzio a fare invece di politica estera non inizierò a guerre le fermerò annuncia non abbiamo avuto guerra e per 4 anni non abbiamo avuto guerre ricordando il suo mandato te 2020 Abbiamo sconfitto l’isis torniamo in Italia le pattugliatori è libera e in navigazione verso l’Albania bordo 8 migranti intercettati due giorni fa su di Lampedusa l’arrivo della nave della Marina Militare previsto nella mattinata di domani com’è in precedenza i richiedenti asilo sbarcheranno e poi saranno portati al centro di assistenza cronaca in chiusura stato ad un portavalori in provincia di una commando armato composto da almeno 10 persone ha saltato il mezzo ripeteva sulla strada statale 96 chiudo quanto ti ha preso il colpo riuscito mi sarebbe stato sottratto oltre €1000000 i banditi secondo una prima ricostruzione non ancora confermato dagli investigatori avrebbero fatto esplodere 2 bombe carte diversi colpi di arma da fuoco presumibilmente Kalashnikov per bloccare la marcia del mezzo minaccia le chiare alla guida Fortunatamente non si sono registrati feriti sulla vicenda Indaga la Polizia di Stato era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa