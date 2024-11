Lanazione.it - Tante olive, poco olio. Il clima stravolge i raccolti e incide sul prezzo finale: "Ma la qualità è eccellente"

Piante cariche di frutti,ottima, ma rese bassissime dal 7,5 al 9 per cento con punte anche del 5. Significa che su un raccolto di 200 quintali di, si arriva ad ottenere appena 16 quintali di. Talmenteda non permettere, in alcuni casi, nemmeno di riprendere le spese. I produttori hanno cercato di mantenere i prezzi bloccati, ma l’ditoscano oscilla tra 17 e 19 euro al litro.che può variare (al ribasso) in base alla quantità che se ne acquista. In sintesi è la fotografia dell’annata olearia 2024. "Abbiamo avuto un agosto siccitoso e lesono andate in stress, poi, le continue piogge di settembre non hanno dato modo alledi partire con il processo di maturazione che avviene solitamente tra agosto e settembre", spiega Felice Curcetti, gestore del frantoio biologico di Rocca a Montemurlo e titolare della Felice Agricoltura.