Striscia La Notizia: la critica di Massimo Giannini allo smart working, ma lui lo praticherà?

La, al centro del nuovo servizio del vendicatore dei giovani, Francesco Mazza in onda stasera su Canale 5, ladi. Con lo“il rischio che tu finisca per tracannarti un po’ di cervello è alto”. Con queste discutibili esternazioni il giornalista, sulle pagine del settimanale D – la Repubblica, si è schierato contro i promotori del lavoro da casa, scatenando l’ira dei lettori che hanno invaso i social di critiche contro l’editorialista.poi nel suo articolo sostiene che il lavoro in presenza offre “abitudini che non hanno prezzo”, tra cui quella di “uscire presto, nelle albe fredde d’inverno”.La, il servizio di Francesco Mazza sue loCosì il vendicatore dei giovani, l’inviato Francesco Mazza, alle 6 del mattino è andato davanti alla sede di GEDI, gruppo editoriale per cui lavora, per parlare con lui che, parafrasando ciò che scrive, per nulla al mondo si perderebbe l’alba fredda capitolina per andare a lavorare in presenza.