Stefano Tacconi racconta la sua nuova vita dopo il coma | Non fumo e non bevo più ora sono un uomo più accorto

23 aprile 2022, una data che l’ex portiere della Juventus e della Nazionale Italiananon dimenticherà mai. Ad un certo punto, durante un evento benefico ad Asti, sente un forte mal di testa: “Una cosa strana per me, l’ho detto a mio figlio e poisvenuto”. Prontamente, il figlio Andrea lo accompagna in ospedale dove sarà operato d’urgenza a causa di un aneurisma cerebrale: “Il dottor Barbanera nell’Ospedale di Alessandria con il primo intervento mi ha salvato la“, ammettea Novella 2000ndo il suo percorso verso la guarigione. “Nel complesso devo dire che sto bene. Ho ancora qualche problema alla gamba destra, che mi obbliga a camminare con una stampella, ma sto lavorando con la fisioterapia. Prima o poi la butto via questa stampella“, promette l’ex calciatore ora impegnato nella promozione del suo libro autobiografico intitolato L’arte di parare – Trovare il coraggio per affrontare i tiri della