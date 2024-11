Lanazione.it - Soldi in prestito al tasso del 150%, usuraio arrestato dai carabinieri

La Spezia, 6 novembre 2024 –inda restituire con unda usura del. E poco importava se quella somma era stata chiesta da una connazionale alle prese con gravi problemi familiari e difficoltà economiche, legate alle precarie condizioni di salute del marito colpito da ictus. Si era così rivolta a una persona nota nell’ambiente della folta comunità dominicana residente in città: lo conosceva anche lei, ma dalla richiesta di aiuto a finire nella spirale dell’usura è stato un attimo. Per undi 4000 euro si è sentita richiedere 80 euro di interessi al mese ogni 1000 euro. Un’enormità per chiunque, figurarsi chi è costretta a tira la cinghia con la pensione di invalidità del marito, oltre a dover farsi carico di problemi economici dei familiari rimasti in patria.