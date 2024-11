Tarantinitime.it - Scontro all’incrocio, motociclista in codice rosso

Tarantini Time QuotidianoUn incidente stradale si è verificato nella notte del quartiere Tamburi. Una Fiat 500 e uno scooter si sono scontrati all’intersezione tra via Orsini e via Volta. Ilè finito per terra riportando diverse fratture, per le quali è stato trasportato inall’Ospedale Santissima Annunziata. Le sue condizioni non sono delle migliori e la prognosi è riservata. Sul posto polizia di Stato e sanitari del 118. Ancora poco chiara la dinamica.L'articoloinproviene da Tarantini Time Quotidiano.