"Navigo attorno al corpo con la mia 'Danza cieca'"

"Danza cieca", di e con Virgilio Sieni, è lo spettacolo in programma al Bonci, domani e venerdì alle 20.30. In scena un emozionante duo con il danzatore non vedente Giuseppe Comuniello (su musica elettronica dal vivo di Spartaco Cortesi), che Sieni ha accompagnato, in un percorso che prosegue da 15 anni, all’acquisizione della consapevolezza del proprioe al movimento. È questo il secondo appuntamento della rassegna "L’altro sguardo - Intime visioni", nell’ambito del focus sulla drammaturgia fisica Carne, a cura di Michela Lucenti. In ciascuna delle due serate un centinaio di spettatori è seduto sul palcoscenico, a stretto contatto con i danzatori. Virgilio Sieni, pioniere della danza contemporanea italiana, portabandiera della sperimentazione del movimento aperto anche persone di qualsiasi età e formazione, è risultato vincitore, nel 2000, 2003 e nel 2011, del Premio Ubu e il suo Centro Nazionale di Produzione della Danza è stato riconosciuto nel 2022, dal Ministero della Cultura, Centro di rilevante interesse per la danza.