Materie prime critiche, per l’industria italiana valgono 690 miliardi

La dipendenza dall’estero costituisce un problema fondamentale per, specialmente nel contesto dellestrategiche. Attualmente, le filiere italiane non sono adeguatamente sviluppate per garantire l’autosufficienza del Paese in questo ambito. Sebbene sia stato recentemente approvato il decretoper allineare l’Italia agli obiettivi del Critical Raw Material Act dell’Unione Europea, mancano ancora le infrastrutture e le risorse necessarie per rendere autonomanazionale. Per comprendere meglio l’impatto delle commodities sui settori strategici italiani, e identificare le risorse finanziarie e strategiche necessarie per ridurre la dipendenza da paesi terzi, Iren ha incaricato The European House – Ambrosetti (Teha) di svolgere uno studio approfondito.