Inter-news.it - Marotta: «Inzaghi? Orgogliosi di lui! Due Inter diverse? No, spiego»

Leggi tutto su Inter-news.it

è statocettato a San Siro dove tra pochissimo andrà in scena-Arsenal, tra le sfide più attese della quarta giornata della Champions League. Ecco di seguito tutte le dichiarazioni pre-partita del presidente e amministratore delegato nerazzurro, affidate a Prime Video STRESS AGONISTICO – Giuseppevenuto così prima di-Arsenal: «Se c’è un’da Champions League e una da campionato? No, c‘è un’che deve rispondere a queste chiamate e lo fa con grande onore perché sono competizioni di grande qualità. Però c’è questo fattore per l’allenatore che deve far fronte a una situazione di stress agonistico, quindi deve decidere chi far giocare di volta in volta. Con questo format credo sia impossibile gestire le partite, bisogna sempre dare il massimo perché credo che la differenza reti sarà importante».