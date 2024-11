L’Italia nella morsa della siccità | nel 2023 l’Ispra ha registrato un calo delle disponibilità idriche del Paese del 184% rispetto alla media

Lanotiziagiornale.it - L’Italia nella morsa della siccità: nel 2023 l’Ispra ha registrato un calo delle disponibilità idriche del Paese del 18,4% rispetto alla media

Scarsa piovosità, pochi impianti di raccolta e caldo record, mai come oggi si può dire che. Nella precipitazione totale annua relativa al territorio nazionale, con quasi 924 mm, corrispondenti a circa 280 miliardi di metri cubi, ha fatto registrare un aumento del 28,5%al 2022 (anno in cui con circa 719 mm si è toccato il minimo storico dal 1951 ad oggi), prevalentemente per l’elevato volume di piogge nel mese di maggio del, stimato in quasi 163 mm, circa 49 miliardi di metri cubi, che è stato, a livello nazionale, più del doppio di quello chemente caratterizza lo stesso mese (circa 23 miliardi di metri cubi sul lungo periodo). Tuttavia, confrontata con la precipitazionesul lungo periodo 1951-(quasi 950 mm) quella delrisulta in leggera flessione.