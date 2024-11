.com - Liste d’attesa, Schillaci “Inaccettabile non spendere i fondi”

ROMA (ITALPRESS) – "Non è più accettabile che istanziati per lenon siano ancora stati spesi proprio per abbattere le". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio, al question time in Aula alla Camera, rispondendo a un'interrogazione sullo stato di avanzamento dei decreti attuativi in materia died elementi in merito all'utilizzo da parte delle Regioni deidestinati all'abbattimento di tali. "Ho scritto alle Regioni per chiedere ancora una volta controlli serrati e rispetto delle leggi. Leillegalmente chiuse non dipendono da mancanza di medici, se poi all'arrivo di un giornalista gli ambulatori, le sale operatorie e gli uffici diventano immediatamente operativi e disponibili", ha aggiunto.