Latina percepiva il reddito di cittadinanza senza averne diritto | oltre 15mila euro di beneficio economico

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

, 6 novembre 2024 –ildipur non avendone: un totale didiè quello che ha ricevuto una donna di 33 anni di, già nota alle forze di Polizia. Gli accertamenti Nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa del Comando Compagnia di, a conclusione di mirati accertamenti esperiti unitamente ai del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri di, hanno deferito la donna, in stato di libertà, per indebita percezione deldi. All’esito degli accertamenti esperiti dai Carabinieri, è emerso come la donna avesse falsamente attestato il possesso dei requisiti necessari per la percezione deldi, omettendo le proprie pendenze penali, ottenendo così, indebitamente, l’elargizione a suo favore del predetto, dal settembre dello scorso anno all’aprile di quest’anno, per un totale di 15.