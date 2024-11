Ilfattoquotidiano.it - Landini: “Governo peggio di Totò che vende la Fontana di Trevi. Ci prendono in giro, è arrivato il momento della rivolta sociale”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

“Ilsta mettendo quasi in ridicoloquandova ladi. Ci vendono le stesse cose ogni anno, mentre aumentano i profitti e chi lavora non arriva alla fine del mese. Èildi una vera e propriaperché avanti così non si può più andare”. Lo ha detto il segretarioCgil Maurizioa margine dell’assemblea nazionale delle delegate e dei delegati del sindacato a Milano. “L’unica cosa che è aumentata l’anno scorso sono le tasse dei pensionati e dei dipendenti – ha proseguito– entro la fine di quest’anno dall’Irpef lo Stato avrà 17 miliardi di entrate in più ma l’irpef è pagata al 90 per cento da dipendenti e pensionati”. Il segretarioCgil attacca ilanche sul cuneo contributivo: “Quando ci dicono che ce lo hanno dato rispondiamo che ce lo siamo pagati noi.