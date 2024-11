Lanazione.it - La rivolta degli operai della Piana: "Pagamenti in ritardo da mesi"

Leggi tutto su Lanazione.it

MONTALE (Pistoia) Dopo lo sciopero ad oltranzapakistani alla Vot International di Quarrata, dove uno era stato picchiato per aver ’osato’ rivolgersi ai sindacati, nonché dopo i numerosi, gravi, precedenti episodi di violenza contro altriin lotta per tutelare i propri diritti in un’azienda tessile pratese, un nuovo fronte si è aperto a Montale. Qui, altro baricentro del distretto industriale, si registra una nuova assemblea permanente di diciotto lavoratori, tutti stranieri (in prevalenza pakistani) e iscritti al sindacato Sudd Cobas,Iron & Logistic, una stireria conto terzi che già era stata al centro di una dura e analoga vertenza nel 2022, quando aveva sede a Prato. I lavoratori, che hanno passato la seconda notte in fabbrica, lamentano ritardi dinel pagamento dei salari, assegni familiari non pagati e per quattro di loro il mancato risarcimento deciso dal Tribunale del lavoro di Prato per l’illegittimo licenziamento ricevuto nel 2022 proprio in seguito alla partecipazione agli scioperi.