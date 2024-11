Scuolalink.it - Intelligenza artificiale e didattica: collaborazione tra UNIPI e OpenAI

L’(Università di Pisa) ha avviato unacon, diventando il primo ateneo in Italia ad instaurare un rapporto strutturato con l’organizzazione che ha rivoluzionato l’nel mondo. Questa alleanza punta ad integrare l’IA non solo nella, ma anche nella ricerca e nelle attività amministrative, portando l’Università di Pisa a livello delle principali istituzioni accademiche internazionali come Harvard e Oxford. Vediamo come questasta trasformando l’esperienza accademica e quali progetti innovativi sono stati lanciati. ChatGPT Edu: Un’per laaccademica Grazie allacon, l’Università di Pisa ha ottenuto l’accesso a ChatGPT Edu, una versione dedicata del popolare chatbot di IA, progettata specificamente per il mondo accademico.