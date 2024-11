Formiche.net - Ingerenze cinesi nell’università italiana. Il governo prepara il piano

Domani a Palazzo Chigi verrà presentato ild’azione nazionale per tutelare l’università e la ricerca italiane dallestraniere. Parteciperanno: Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della ricerca; il sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica; Giovanna Iannantuoni, presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane, e Antonio Zoccoli, presidente della Consulta nazionale dei presidenti degli enti di ricerca. È il prodotto delle raccomandazioni del Consiglio Competitività (Spazio, ricerca e innovazione) dello scorso maggio. Il documento, che dovrebbe prevedere un maggiore scambio di informazioni tra l’intelligence e le università per far fronte ai rischi per il settore, verrà presentato a distanza di poche ore dall’atterraggio a Pechino da Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, atteso dal leader Xi Jinping per celebrare il partenariato strategico globale rilanciato dopo la decisionedi non rinnovare il memorandum d’intesa sulla Belt and Road Initiative, la cosiddetta Via della Seta, sottoscritto nel 2019 dalgialloverde presieduto da Giuseppe Conte.