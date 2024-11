Linkiesta.it - In cucina con l’aneto

Leggi tutto su Linkiesta.it

Come il coriandolo, l’anice e il finocchio, di cui è parente,è un’erba aromatica divisiva. Amato e odiato, prediletto e osteggiato, per via del suo odore, e del suo gusto, molto caratteristici; ricercato, tuttavia, per le sue benefiche proprietà. Caratteristiche evidenti fin dal nome attribuitogli dallo scienziato svedese Linneo, il padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi, nel suo “Species Plantarum” del 1753: Anethum graveolens. Anethon (anice), dal greco, che deriva a sua volta dall’antico egizio, e significa capace di allontanare i malori, insieme all’aggettivo latino graveolens: dall’odore forte, pesante. Merito, o colpa?, dello, una sostanza che gli conferisce il caratteristico aroma balsamico e che si trova anche in altre appartenenti alla famiglia delle Ombrellifere.