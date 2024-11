Lanazione.it - Il violino come una donna: "Pura passione erotica". Quarta sul palco del Civico

‘The Five Elements: Terra, Acqua, Aria, Fuoco’ è il titolo del progetto – primo da una decina di giorni nelle classifiche dell’Itunes Store della sezione Musica Classica – che il noto violinista Alessandropresenterà sabato sera, alle 21 al Teatro, nell’anteprima di ‘Concerti a Teatro’, la stagione di musica classica promossa e organizzata da Fondazione Carispezia – con la direzione artistica di Miren Etxaniz – salendo sulinsieme a Giuseppe Magagnino al pianoforte e all’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Danilo Rossi. Perché si autodefinirebbe, in una sola parola, ‘’? "Ilsi usa tenendolo sul proprio braccio ed è per me una– esordisce–.un amplesso, quando suono con questo strumento. È letteralmente il prolungamento del mio corpo, ma è pure la mia, ed è un rapporto molto carnale, sarà perché ce l’ho addosso, lo sento vibrare e lo abbraccio".