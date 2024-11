Quotidiano.net - Il silenzio di Kamala Harris dopo la sconfitta alle elezioni Usa

Roma, 6 novembre 2024 –? In. La candidata democraticanelleUsa 2024 clamorosamente non si è congratulata con il vincitore Donald Trump nemmenoche i risultati erano ormai diventati ufficiali. "Crediamo in voi, continuiamo a sperare, ci sono ancora altri stati, la vicepresidente non parlerà stasera. La sentirete domani, si rivolgerà alla nazione", era stato il messaggio del copresidente della campagna di, Cedric Richmond, prima che le news dalla Pennsylvania e dal Wisconsin ponessero fine alla contesa. "Ci sono ancora voti da contare, abbiamo ancora stati che non sono stati chiamati", aveva affermato Richmond, secondo cui la campagna avrebbe continuato a lottare "per assicurare che ogni voto sia contato, che ogni voce sia espressa".