Ilfattoquotidiano.it - Ha vinto Monster Trump! Il mondo è sull’orlo dell’abisso (e invece prima era un paradiso)

di Riccardo Bellardini Ha, il trionfo indiscusso del grande troll. Ed ecco il, in quest’oscuro risveglio, divenuto demoniaca foresta, abisso di tenebra, già mi mancano quegli aerei sfreccianti e quelle piroette, pazienza se qualche bomba cadeva giù per alleggerire il peso e colpiva qualche essere umano indifeso. Ma era ilgiusto, delle democrazie illuminate e delle guerre di pace, che oggi svanisce in un battibaleno. Già sento la triste campana suonare a lutto, ed io m’ero preparato, povero illuso, con gli striscioni festanti per Kamala ridente, con quell’aria da Casellati un po’ annerita (per citare Cazzullo) e quel suo volto sprizzante un sorriso a quarantadue denti, che ora diverrà pianto tra le perdute genti.. Ohgiusto, non andar via! Non abbandonarci così! Rimani almeno in quei nostri sublimi pensieri, splendidi aurei sogni, in quei nostri vagheggiamenti momentanei in cui amiamo tingerci d’ingenua felicità, tu, luce dei nostri occhi.