Ex concorrente de L'Eredità uccide il padre a martellate: annullata la condanna a Marco Eletti

La Cassazione ha annullato, con rinvio in appello, la sentenza a 24 anni e due mesi nei confronti dell’exde “il 36enne che si era macchiato dell’omicidio dele del tentato omicidio della madre il 24 febbraio 2021 a San Martino in Rio, nel Reggiano. Per i giudici si dovrà ripetere il processo d’appello per verificare la sussistenza della premeditazione. Il 36enne, reo confesso, aveva ammazzato il, Paolo, ae tentato dire la madre Sabrina Guidetti che era stata rinvenuta narcotizzata e con i polsi tagliati, vicino al cadavere del marito. L’uomo in un primo momento aveva negato di essere coinvolto nella vicenda, per poi ammettere successivamente di essere il colpevole. La procura aveva contestato al 36enne l’aggravante dei rapporti parentali con la vittima, aggravante poi caduta durante l’udienza preliminare perché il Dna aveva rivelato che Paolo non era ilbiologico di