Europa League | Manchester United-PAOK Salonicco FC

2024-11-06 12:42:32 Il web non parla d’altro: Anteprima della partita I tifosi delpotrebbero essere più entusiasti del futuro che del presente, ma hanno ancora del lavoro da fare se vogliono avanzare nell’di questa stagione. Ruben Amorim inizierà a lavorare all’Old Trafford l’11 novembre e spera di arrivare con il club con solide basi in ogni competizione. Erik ten Hag ha portato loa tre pareggi consecutivi, contro FC Twente, Porto e Fenerbahce, e Ruud van Nistelrooy avrà il compito di ottenere la prima vittoria quando ilvisiterà l’Old Trafford domani sera. Il boss ad interim Van Nistelrooy ha finora portato loalla vittoria della Coppa EFL sul Leicester City e al pareggio della Premiercon il Chelsea domenica. Ilperò non sarà un pushover.