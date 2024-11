Oasport.it - Equitazione: l’Italia del salto ostacoli si qualifica per la League of Nations 2025

Leggi tutto su Oasport.it

Perdel, in ambito equestre, arriva un’ottima notizia. La squadra azzurra ha infatti ottenuto lazione alla Longinesof, la massima Divisione della specialità a livello mondiale. A renderlo noto è stata la FEI comunicando tutte le nazionite al circuito per la prossima stagione. Questo l’elenco: Irlanda, Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Belgio, Svizzera, Paesi Bassi, Svezia e la Germania campione in carica, a cui aggiungereappunto; capace di ottenere l’accesso alla rassegna scalzando il Brasile dall’ultimo posto utile per partecipare alla kermesse. LonginesofClassifica Top 10Irlanda – 14.538 punti Francia – 13.503 punti USA – 13.128 punti Gran Bretagna – 12.712 punti Germania – 12.311 punti Belgio – 12.