Liberoquotidiano.it - Elezioni Usa, il ruolo di Elon Musk con Trump presidente: cosa può succedere

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Washington, 6 nov. (Adnkronos) - Donaldvince leamericane e tornadegli Stati Uniti. Con lui, trionfa anche. Il magnate gioca unfondamentale nella campagna del candidato repubblicano, scende in campo e offre un contributo fondamentale, come riconosciuto da, nella campagna cruciale in Pennsylvania. Il boss di X, Space X e Tesla ora raccoglierà i frutti della sua scommessa e per questo "potrebbe essere il più grande vincitore di un secondo mandato di" alla Casa Bianca, come evidenzia Nbc News. Intanto, nel suo discorso dal palco del Convention Center di Palm Beach dopo il successo nelle, ha ringraziatodopo averlo definito "un super genio": "Abbiamo una nuova stella, una stella è nata:. E' un uomo straordinario, siamo stati insieme questa notte, ha passato due settimane a Philadelphia, in diverse parti della Pennsylvania, facendo campagna per me".