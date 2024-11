Metropolitanmagazine.it - Cresce Pandora: + 11% (e 810 milioni di euro in più) per il brand danese

Buone notizie per uno deipiù famosi inpa in fatto di gioielli.ha infatti festeggiato una crescita nel terzo trimestre dell’80,1% di margine lordo (+110 punti base rispetto al terzo trimestre 2023). Il margine EBIT si è invece attestato al 16,1%, con una riduzione di 40 punti base rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La progressione si è attestata al 4% nei principali mercatipei, mentre ha raggiunto il 6% negli Stati Uniti e il 14% nei restanti mercati. In poche parole, una crescita totale dell’11%, per un totale di 6,1 miliardi di corone danesi (pari a circa 810di).festeggia il +11% (810di) Il, tra i più famosi in merito di gioielleria, ha 33.000 dipendenti in tutto il mondo. Produce poi i suoi gioielli in tre strutture in Tailandia.