Coppa Davis e Billie Jean King Cup saranno in esclusiva su Supertennis dal 2025

Novità per quanto riguarda i diritti televisivi legati al tennis. Dallae laCup, ossia le maggiori manifestazioni per nazioni a squadre nel tennis al maschile e al femminile,trasmesse in chiaro e insue in streaming su SupertenniX. La notizia è arrivata pochi minuti fa sul sito della tv federale e sui profili social di. Si tratta di un accordo quadriennale dalal 2028 tra la FITP e l’ITF per la trasmissione in chiaro di queste due competizioni che quindi dovrebbe tagliare fuori sia la Rai che Sky Sport come succede in questo momento (attualmenteprevede solo i diritti in streaming su SupertenniX). L’accordo trae ITF prevede anche l’acquisizione dei diritti delle massime manifestazioni giovanili – la JuniorCup e la JuniorCup by Gainbridge – e dei più prestigiosi appuntamenti di Beach Tennis e Wheelchair.