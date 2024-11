Dilei.it - Come controllare l’ansia e l’agitazione, cinque parole utili

Leggi tutto su Dilei.it

Il cuore che accelera. Il respiro che si fa più affannoso,se avessimo fatto una corsa. L’intestino che si muove. E la mente che fatica a concentrarsi.ha significato, certo, quando occorre reagire ad uno stimolo improvviso e temporaneo. Ad esempio, prima di un esame o di un colloquio di lavoro particolarmente impegnativo. Ma non deve diventare la compagna di vita di ogni giorno. Altrimenti si possono mettere in moto meccanismi che, alla lunga, portano l’organismo a reagire, anche somatizzando. Ad esempio, ci si può sentire sempre stanchi (anche perché il riposo certo non è ottimale) i muscoli si fanno costantemente tesi. La digestione diventa un problema ed anche la regolarità dell’intestino rischia di diventare solo un ricordo. In questi casi, quando si parla di quadri di ansia vera e propria, la risposta può venire solo dal medico.