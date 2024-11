Ilrestodelcarlino.it - Bova corre con i Riformisti: "Alternativi ai due poli, ma sosteniamo De Pascale"

Tra i tanti paragoni che poteva scegliere, Alberto– nella sua nuova veste di casta alle regionali per inel nostro collegio – ha optato per Giuseppe Garibaldi. L’incontro con re Vittorio Emanuele II a Teano. L’alter ego del candidato era Marco Lombardo, senatore e segretario regionale di Azione. "Io – rispose qualche tempo faa Lombardo – ci sono". Perché, rimarca, "qui non si vota un partito o per una lista, ma per un progetto che da regionale potrebbe diventare di carattere nazionale". Entusiasmo e ottimismo, a– che è stato candidato innumerevoli volte – non sono mai mancati. "La nostra è un’alternativa sia alla destra che alla sinistra – scandisce – pur sostenendo noi la candidatura a governatore di Michele de. Penso che ci sia una larga fetta di elettorato che ha voglia di una propostatica differente da quella che offrono i principali partiti dei due schieramenti contrapposti".