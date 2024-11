Biccy.it - Anna Acciardi ha dato della poco di buono a Sofia Costantini? Lei, nel dubbio, risponde!

su TikTok, usando l’hashtag #TemptationIsland, ha realizzato un video con un brano di Fedez in cui si sente la voce del rapper cantare: “Pensavo fosse amore invece era una escort, non siete delle modelle, voi siete sapete il nome“. Una frecciatina rivolta a, la tentatrice con cui il suo compagno è uscito dal programma di Maria De Filippi? @floacc Trend attualissimo ?#temptationisland ? suono originale – PANGLOBALBUY L’allusione potrebbe esserci (non a caso ha usato l’hashtagtrasmissione) e nelle ha risposto via Instagram. “Non è sminuendo gli altri che acquisti valore tu. Questo è l’ABC del successo, si vede che non lo sai. E mi fa ridere la cosa, perchè se ti alzi la mattina e non sai come occupare le tue giornate se non sbattuta sul letto a fare Tik Tok, non puoi prendertela con me che mi sveglio alle 6, mi alleno 3 ore al giorno,ne lavoro 5 grazie al mio ex per la possibilità lavorativa che mi dà di essere indipendente, libera e autonoma e ringrazio la vita”.